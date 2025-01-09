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Зеленський і Мелоні обговорили безпеку та відновлення України

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Новини — Четвер, 9 січня 2025, 22:27 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський увечері 9 січня прибув до Італії, де провів зустріч із премʼєр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

Про це він повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, серед ключових тем його переговорів з Мелоні були "зміцнення безпеки, реагування на глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі".

"Глибоко вдячний Італії та італійському народу за їхню непохитну підтримку. Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", – додав президент.

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Зустріч Зеленського із Мелоні відбулась відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Під час неї очільник Міноборони Рустем Умєров поспілкувався зі своїм італійським колегою щодо ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні.

Зазначимо, 9 січня мав відвідати Рим й президент США Джо Байден. Однак стало відомо, що він не поїде до Італії через пожежі, які вирують у Каліфорнії.

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Італія Зеленський
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