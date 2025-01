Зеленський і Мелоні обговорили безпеку та відновлення України

Президент Володимир Зеленський увечері 9 січня прибув до Італії, де провів зустріч із премʼєр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

Про це він повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, серед ключових тем його переговорів з Мелоні були "зміцнення безпеки, реагування на глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі".

"Глибоко вдячний Італії та італійському народу за їхню непохитну підтримку. Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", – додав президент.

Right after Ramstein meeting, I arrived in Italy to hold talks with the President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



Key topics of our discussion include strengthening security, addressing global developments, and preparing for this year’s Ukraine Recovery Conference… pic.twitter.com/6sEwPiSYwC