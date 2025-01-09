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Зеленский и Мелони обсудили безопасность и восстановление Украины

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Новости — Четверг, 9 января 2025, 22:27 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Мелони были "укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к нынешней конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме".

"Глубоко благодарен Италии и итальянскому народу за их непоколебимую поддержку. Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", – добавил президент.

Встреча Зеленского с Мелони состоялась сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Во время нее глава Минобороны Рустем Умеров пообщался со своим итальянским коллегой относительно ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

Отметим, 9 января должен был посетить Рим и президент США Джо Байден. Однако стало известно, что он не поедет в Италию из-за пожаров, которые бушуют в Калифорнии.

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Италия Зеленский
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