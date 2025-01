Зеленский и Мелони обсудили безопасность и восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Мелони были "укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к нынешней конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме".

Right after Ramstein meeting, I arrived in Italy to hold talks with the President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



Key topics of our discussion include strengthening security, addressing global developments, and preparing for this year’s Ukraine Recovery Conference… pic.twitter.com/6sEwPiSYwC

