Зеленский и Мелони обсудили безопасность и восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Мелони были "укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к нынешней конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме".

Right after Ramstein meeting, I arrived in Italy to hold talks with the President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



Key topics of our discussion include strengthening security, addressing global developments, and preparing for this year’s Ukraine Recovery Conference… pic.twitter.com/6sEwPiSYwC Реклама: January 9, 2025

"Глубоко благодарен Италии и итальянскому народу за их непоколебимую поддержку. Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", – добавил президент.

Встреча Зеленского с Мелони состоялась сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Во время нее глава Минобороны Рустем Умеров пообщался со своим итальянским коллегой относительно ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

Отметим, 9 января должен был посетить Рим и президент США Джо Байден. Однако стало известно, что он не поедет в Италию из-за пожаров, которые бушуют в Калифорнии.