Суд в Эстонии отклонил жалобу пророссийской активистки, которую лишили вида на жительство

В Эстонии Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу пророссийской активистки Зои Палямар, которая была координатором движения "Бессмертный полк в Таллинне", на решение лишить ее вида на жительство в Эстонии с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Рассмотрев обстоятельства жалобы, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) соответствовало закону, и при его вынесении не было допущено ошибок в применении дискреционного права.

По оценке департамента, действия Палямар представляли опасность для государственной безопасности.

Реклама:

Палямар обосновывала свою жалобу ссылками на свободу мнений, а также тем, что ее сотрудничество с несколькими пророссийскими некоммерческими структурами, которое было одним из оснований для лишения ее вида на жительство, имело исключительно гуманитарный характер.

Суд указал, что PPA имеет широкие полномочия при вынесении решений в таких ситуациях, а лишение вида на жительство основывалось на достаточных доказательствах.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Департамент полиции и пограничной охраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар.

Ей также был запрещен въезд в шенгенскую зону на десять лет. Палямар, которая является лицом без гражданства, на тот момент находилась в Российской Федерации.