У Фінляндії школяра з російським паспортом не пустили на екскурсію на АЕС

У Фінляндії школяру гімназії Kulosaaren lukio не дозволили їхати на екскурсію на АЕС Олкілуото, оскільки той має російський паспорт.

Про це мовнику Yle розповіла мати школяра, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у листопаді минулого учень отримав лист у шкільній системі Wilma про те, що брати участь у заході він не може, оскільки народився в РФ.

"Я отримав інформацію з Олкілуото, що з причин безпеки і через світову ситуацію, яка склалася, ти не можеш взяти участь у візиті на АЕС, тому що народився в Росії. Це жорстка лінія корпоративної безпеки, вплинути на яку, на жаль, неможливо", – йшлося у листі.

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Мати учня була обурена повідомленням, отриманим від педагога.

"Невже на АЕС реально думають, що дитина може виявитися шпигуном? У чому сенс відмови? Яким чином мій син несе відповідальність за "ситуацію, що склалася у світі"? Це абсолютно расистське, безглузде і протиправне обґрунтування неучасті в екскурсії", – обурюється жінка.

Директорка гімназії Kulosaaren lukio Міннаріітта Райтіо в листі повідомила, що учасникам екскурсії на АЕС необхідно було попередньо заповнити анкету з особистими даними.

"Після цього ми отримали з Олкілуото інформацію про те, хто потрапляє на екскурсію", – зазначила вона.

Директорка пресслужби АЕС Олкілуото Йоханна Ахо на запит Yle відповіла, що на основі оцінки ризиків у сфері корпоративної безпеки та співпраці з владою було ухвалено рішення не допускати громадян Росії та Білорусі на екскурсії на ядерні об'єкти.

"Водночас можна потрапити в гостьовий центр, але екскурсії самим об'єктом неможливі", – заявила Ахо.

Варто зазначити, що сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні 2024 року фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, а топдепутату, який висловився за відкриття кордону, після шквалу обурення довелось піти у відставку.