В Финляндии школьника с российским паспортом не пустили на экскурсию на АЭС

В Финляндии школьнику гимназии Kulosaaren lukio не разрешили ехать на экскурсию на АЭС Олкилуото, поскольку у того есть российский паспорт.

Об этом вещателю Yle рассказала мать школьника, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в ноябре прошлого ученик получил письмо в школьной системе Wilma о том, что участвовать в мероприятии он не может, поскольку родился в РФ.

"Я получил информацию из Олкилуото, что по причинам безопасности и из-за мировой ситуации, которая сложилась, ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно", – говорилось в письме.

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Мать ученика была возмущена сообщением, полученным от педагога.

"Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за "сложившуюся ситуацию в мире"? Это абсолютно расистское, бессмысленное и противоправное обоснование неучастия в экскурсии", – возмущается женщина.

Директор гимназии Kulosaaren lukio Миннариитта Райтио в письме сообщила, что участникам экскурсии на АЭС необходимо было предварительно заполнить анкету с личными данными.

"После этого мы получили из Олкилуото информацию о том, кто попадает на экскурсию", – отметила она.

Директор пресс-службы АЭС Олкилуото Йоханна Ахо на запрос Yle ответила, что на основе оценки рисков в сфере корпоративной безопасности и сотрудничества с властями было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты.

"В то же время можно попасть в гостевой центр, но экскурсии по самому объекту невозможны", – заявила Ахо.

Также стоит отметить, что сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, начавшему развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, который высказался за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.