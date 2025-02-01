У Придністровʼї після поставки газу з Молдови скасували віялові відключення

Глава невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський оголосив про скасування віялових відключень, запроваджених на початку року після припинення поставок газу з Росії.

Про це Красносельський написав у своєму Telegram-каналі в суботу, 1 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави Придністровʼя, до кінця доби 1 лютого на Молдавській ДРЕС відновлять генерацію електроенергії на газі після перших поставок газу з Молдови.

"Необхідно підняти температуру в мережі централізованого теплопостачання, щоб до неділі тепло прийшло в будинки придністровців. Завтра планується запуск газопостачання побутових споживачів. Віялові відключення світла припинено", – додав він.

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Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї було відключене центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, а також запроваджені віялові відключення електроенергії.

Напередодні, 31 січня, Молдова оголосила про остаточну домовленість з ЄС стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

1 лютого компанія "Молдовагаз" почала постачання першого обсягу в 3 мільйони кубометрів газу до Придністров’я.