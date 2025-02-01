В Приднестровье после поставки газа из Молдовы отменили веерные отключения

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объявил об отмене веерных отключений, введенных в начале года после прекращения поставок газа из России.

Об этом Красносельский написал в своем Telegram-канале в субботу, 1 февраля, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Приднестровья, до конца суток 1 февраля на Молдавской ГРЭС возобновят генерацию электроэнергии на газе после первых поставок газа из Молдовы.

"Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", – добавил он.

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Как известно, с 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье было отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, а также введены веерные отключения электроэнергии.

Накануне, 31 января, Молдова объявила об окончательной договоренности с ЕС о финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

1 февраля компания "Молдовагаз" начала поставки первого объема в 3 миллиона кубометров газа в Приднестровье.