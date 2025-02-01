У парламенті Італії засудили російський удар по історичному центру Одеси

Група депутатів італійського парламенту, які входять до групи двостороннього співробітництва Італія-Україна, засудили атаку Росії по Одесі в ніч проти 1 лютого.

Про це йдеться в заяві голови групи Італія-Україна Джорджо Муле, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди".

Муле наголосив, що "шокуюча ракетна атака" Росії зруйнувала історичний центр Одеси та призвела до поранень людей, зокрема дітей.

"Через посла Італії в Україні Карло Формозу я висловив меру міста Геннадію Труханову та очільнику Одеської області Олегу Кіперу солідарність та емоційну підтримку парламентарів, які входять до складу групи двостороннього співробітництва Італія-Україна в Палаті депутатів", – додав політик.

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Він підкреслив, що історичний центр Одеси є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а Італія бере участь у програмі, яка спрямована "на відновлення того, що Росія продовжує цілеспрямовано руйнувати без будь-якої поваги до життя одеситів та історії".

Нагадаємо, ввечері 31 січня Росія вдарила балістичними ракетами про центру Одеси, пошкодивши близько 15 памʼяток культурної спадщини.

За останніми даними, в результаті російської атаки постраждали семеро людей.

Італія з початку повномасштабного вторгнення підтримує Одесу та її відновлення після російських обстрілів, зокрема знаменитого Спасо-Преображенського собору.