В парламенте Италии осудили российский удар по историческому центру Одессы

Группа депутатов итальянского парламента, которые входят в группу двустороннего сотрудничества Италия-Украина, осудили атаку России по Одессе в ночь на 1 февраля.

Об этом говорится в заявлении председателя группы Италия-Украина Джорджо Муле, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

Муле отметил, что "шокирующая ракетная атака" России разрушила исторический центр Одессы и привела к ранениям людей, в том числе детей.

"Через посла Италии в Украине Карло Формозу я выразил мэру города Геннадию Труханову и главе Одесской области Олегу Киперу солидарность и эмоциональную поддержку парламентариев, которые входят в состав группы двустороннего сотрудничества Италия-Украина в Палате депутатов", – добавил политик.

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Он подчеркнул, что исторический центр Одессы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Италия участвует в программе, которая направлена "на восстановление того, что Россия продолжает целенаправленно разрушать без всякого уважения к жизни одесситов и истории".

Напомним, вечером 31 января Россия ударила баллистическими ракетами по центру Одессы, повредив около 15 памятников культурного наследия.

По последним данным, в результате российской атаки пострадали семь человек.

Италия с начала полномасштабного вторжения поддерживает Одессу и ее восстановление после российских обстрелов, в частности знаменитого Спасо-Преображенского собора.