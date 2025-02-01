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Глава МЗС Литви: думки про відновлення експорту газу з РФ – небезпечно хибні

Новини — Субота, 1 лютого 2025, 16:42 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав небезпечними озвучені у ЗМІ ідеї про можливе відновлення експорту російського газу як спосіб підштовхнути Росію до "мирних переговорів".

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Будріса, ідея про відновлення імпорту російського газу до Європи як важіль впливу на "мирні переговори" щодо України, є "небезпечно хибною" і помилковою.

Європа дізналася на власному досвіді, що російський газ – це більше, ніж просто товар, це геополітична зброя… Навіть роздуми про повернення до імпорту російського газу зараз були б історичною помилкою", – наголосив він.

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Глава МЗС Литви нагадав, як Москва не раз використовувала погрози припинити постачання енергоносіїв і втілювала їх, і лише повномасштабне вторгнення в Україну спонукало Європу діяти та позбутись залежності від РФ.

"Європа повинна дотримуватись правильного курсу: не пускати російський газ, посилити санкції проти російського енергетичного сектору, підтримати Україну та інвестувати в довгострокову енергетичну безпеку. Будь-які інші дії були б кроком назад", – підсумував Будріс.

За даними видання FT, європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.

У контексті спекуляції щодо можливого повернення до закупівель російського газу спікер литовського парламенту Саулюс Скверняліс вказав на необхідність засвоїти урок, що енергоносії можуть стати знаряддям шантажу.

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Литва Енергетика Росія
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