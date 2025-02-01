У Литві попереджають, що повернення ЄС до купівлі газу у Росії буде помилкою

Спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс вважає, що було б великою помилкою, якби ЄС повернувся до закупівель газу у Росії.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У контексті спекуляції щодо можливого повернення до закупівель російського газу Скверняліс вказав на необхідність засвоїти урок, що енергоносії можуть стати знаряддям шантажу.

"Мені здається, що всі в Європі зрозуміли – є альтернативи, тож повертатися до старого було б великою помилкою, коли знаєш, що це могло б стати знаряддям шантажу, так ми знову зміцнювали б військову промисловість у Росії, яка сьогодні й без того працює на повну потужність", – зауважив він.

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За даними видання FT, європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.

Водночас міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив, що країна не розглядає відновлення закупівель російського газу.