Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал опасными озвученные в СМИ идеи о возможном восстановлении экспорта российского газа как способ подтолкнуть Россию к "мирным переговорам".

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Будриса, идея о возобновлении импорта российского газа в Европу как рычаг влияния на "мирные переговоры" по Украине, является "опасно ошибочной" и ошибочной.

Европа узнала на собственном опыте, что российский газ – это больше, чем просто товар, это геополитическое оружие... Даже размышления о возвращении к импорту российского газа сейчас были бы исторической ошибкой", – подчеркнул он.

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Глава МИД Литвы напомнил, как Москва не раз использовала угрозы прекратить поставки энергоносителей и воплощала их, и только полномасштабное вторжение в Украину побудило Европу действовать и избавиться от зависимости от РФ.

"Европа должна придерживаться правильного курса: не пускать российский газ, усилить санкции против российского энергетического сектора, поддержать Украину и инвестировать в долгосрочную энергетическую безопасность. Любые другие действия были бы шагом назад", – подытожил Будрис.

По данным издания FT, европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

В контексте спекуляции относительно возможного возвращения к закупкам российского газа спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис указал на необходимость усвоить урок, что энергоносители могут стать орудием шантажа.