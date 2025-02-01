У Польщі опозиція вимагає відставки міністерки після обмовки про "польських нацистів"

Польська опозиційна партія "Право і справедливість" подасть вотум недовіри міністерці освіти Барбарі Новацькій, яка у виступі використала формулювання "польські нацисти", пояснивши це обмовкою.

Про це заявив на пресконференції у Варшаві 1 лютого глава парламентської фракції "ПіС" Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Блащак заявив журналістам, що "Право і справедливість" внесе пропозицію про недовіру міністерці освіти "Барбарі Новіцькій" – саме так він вимовив прізвище Новацької.

Глава фракції "ПіС" заявив, що партія вважає слова міністерки про "польських нацистів", які вона сказала раніше цього тижня, "підлими і брехливими".

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"Ми також вважаємо, що таким чином вона вписується у фальшивий німецький наратив. Німці намагаються уникнути відповідальності за Голокост, перекладаючи її на нацистів і поляків, що є історичною брехнею. Ми виступаємо проти цього", – підкреслив Блащак.

На початку тижня глава Міносвіти Польщі заявила, що "на окупованій Німеччиною території польські нацисти будували табори, які були трудовими, а потім стали таборами масового знищення".

У Міністерстві освіти Польщі після цього сказали, що міністерка "явно обмовилась" і мала на увазі просто "нацистів", а не "польських нацистів". Сама Новацька також особисто перепросила за обмовку.

Польський премʼєр Дональд Туск став на захист міністерки та виключив її відставку.