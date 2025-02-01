В Польше оппозиция требует отставки министра после оговорки о "польских нацистах"

Польская оппозиционная партия "Право и справедливость" подаст вотум недоверия министру образования Барбаре Новацкой, которая в выступлении использовала формулировку "польские нацисты", объяснив это оговоркой.

Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве 1 февраля глава парламентской фракции "ПиС" Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Блащак заявил журналистам, что "Право и справедливость" внесет предложение о недоверии министру образования "Барбаре Новицкой" – именно так он произнес фамилию Новацкой.

Глава фракции "ПиС" заявил, что партия считает слова министра о "польских нацистах", которые она сказала ранее на этой неделе, "подлыми и лживыми".

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"Мы также считаем, что таким образом она вписывается в фальшивый немецкий нарратив. Немцы пытаются избежать ответственности за Холокост, перекладывая ее на нацистов и поляков, что является исторической ложью. Мы выступаем против этого", – подчеркнул Блащак.

В начале недели глава Минобразования Польши заявила, что "на оккупированной Германией территории польские нацисты строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения".

В Министерстве образования Польши после этого сказали, что министр "явно оговорилась" и имела в виду просто "нацистов", а не "польских нацистов". Сама Новацкая также лично извинилась за оговорку.

Польский премьер Дональд Туск встал на защиту министра и исключил ее отставку.