Міністр оборони Німеччини: Співпраця Мерца з ультраправими шкодить демократії

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус різко висловився через рішення лідера блоку консерваторів ХДС/ХСС Фрідріха Мерца піти на співпрацю з ультраправими в Бундестазі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Tagesspiegel.

Пісторіус підкреслив, що Мерц порушив табу під час голосування за пропозицію про посилення контролю на німецьких кордонах, заручившись підтримкою "Альтернативи для Німеччини".

Він назвав це "ганьбою для ХДС/ХСС і шкодою для демократії в цілому".

Реклама:

"Він сформував більшість з "АдН". Ще в листопаді він на словах обіцяв протилежне. Своєю поведінкою на цьому тижні він зруйнував довіру і втратив авторитет", – наголосив міністр оборони.

Крім того, на думку Пісторіуса, після порушення лідером ХДС/ХСС своєї обіцянки ускладнить формування можливої коаліції з блоком після виборів до Бундестагу 23 лютого.

Цього тижня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Cвіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.