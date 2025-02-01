Министр обороны Германии: Сотрудничество Мерца с ультраправыми вредит демократии

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус резко высказался из-за решения лидера блока консерваторов ХДС / ХСС Фридриха Мерца пойти на сотрудничество с ультраправыми в Бундестаге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

Писториус подчеркнул, что Мерц нарушил табу во время голосования за предложение об усилении контроля на немецких границах, заручившись поддержкой "Альтернативы для Германии".

Он назвал это "позором для ХДС/ХСС и вредом для демократии в целом".

Реклама:

"Он сформировал большинство из "АдГ". Еще в ноябре он на словах обещал обратное. Своим поведением на этой неделе он разрушил доверие и потерял авторитет", – подчеркнул министр обороны.

Кроме того, по мнению Писториуса, после нарушения лидером ХДС/ХСС своего обещания усложнит формирование возможной коалиции с блоком после выборов в Бундестаг 23 февраля.

На этой неделе в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.