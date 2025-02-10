У Ла-Манші врятували 230 мігрантів, що намагались дістатись до Британії

Протягом неділі у Ла-Манші врятували близько 230 мігрантів, які намагались невеликими човнами дістатися до берегів Британії, двох людей знайшли загиблими на березі.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У префектурі Па-де-Кале повідомили, що загиблих знайшли на узбережжі між 14 і 16 годинами, за 300 метрів одне від одного. Припускають, що це мігранти, які не помістились чи не встигли на човен, коли він відправився, і намагались наздогнати його самотужки.

Вранці невдовзі після відправлення спустив надувний човен, у якому почали подорож майже 60 людей. Потім надійшов сигнал лиха з ще одного мігрантського човна, де були майже 40 осіб.

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Загалом за день французька сторона врятувала 230 мігрантів, декількох госпіталізували.

За 2024 рік у спробах дістатися до Британії через Ла-Манш загинули щонайменш 77 мігрантів. За даними префектури, це найбільше з 2018 року.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротись із незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.

Минулого тижня біля берегів Італії врятували 130 мігрантів, які потрапили у шторм.