В Ла-Манше спасли 230 мигрантов, которые пытались добраться до Британии

В течение воскресенья в Ла-Манше спасли около 230 мигрантов, которые пытались на небольших лодках добраться до берегов Великобритании, двух человек нашли погибшими на берегу.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В префектуре Па-де-Кале сообщили, что погибших нашли на побережье между 14 и 16 часами дня, в 300 метрах друг от друга. Предполагают, что это мигранты, которые не поместились или не успели на лодку, когда она отправилась, и пытались догнать ее самостоятельно.

Утром вскоре после отправления спустил надувную лодку, в которой начали путешествие почти 60 человек. Затем поступил сигнал бедствия с еще одной мигрантской лодки, где были почти 40 человек.

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Всего за день французская сторона спасла 230 мигрантов, нескольких госпитализировали.

За 2024 год в попытках добраться до Британии через Ла-Манш погибли по меньшей мере 77 мигрантов. По данным префектуры, это больше всего с 2018 года.

Как сообщалось, в правительстве Великобритании предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.

На прошлой неделе у берегов Италии спасли 130 мигрантов, которые попали в шторм.