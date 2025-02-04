Біля берегів Італії врятували 130 мігрантів, які потрапили у шторм

Італійська берегова охорона доставила на берег 130 мігрантів з невеликого човна, які потрапили у шторм.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Берегова охорона доставила у місто Кротоне, що у південному регіоні Калабрія, 130 осіб з невеликого рибальського човна, що потрапив у шторм за 110 миль на південь від цього місця.

Рятувальну операцію почали після того, як з човна надійшов сигнал з проханням допомоги, відправлений через супутниковий телефон. До евакуації були залучені двоє суден берегової охорони.

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Зі слів врятованих, човен вирушив від берегів Туреччини 30 січня. Більшість пасажирів виявились громадянами Ірану та Афганістану, серед них було 27 жінок і 30 неповнолітніх.

Після прибуття на берег госпіталізували вагітну жінку та чоловіка з інвалідністю.

Решту шукачів притулку після швидкого медогляду та перших документальних формальностей перевезли до тимчасового центру проживання.

Нагадаємо, італійська опозиція вимагає відставки прем’єрки Джорджі Мелоні після третьої невдачі її міграційного плану з переміщенням шукачів притулку до Албанії.

В кінці січня італійський суд знову зобовʼязав повернути назад групу мігрантів, відправлених до Албанії.