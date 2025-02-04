Біля берегів Італії врятували 130 мігрантів, які потрапили у шторм
Італійська берегова охорона доставила на берег 130 мігрантів з невеликого човна, які потрапили у шторм.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Берегова охорона доставила у місто Кротоне, що у південному регіоні Калабрія, 130 осіб з невеликого рибальського човна, що потрапив у шторм за 110 миль на південь від цього місця.
Рятувальну операцію почали після того, як з човна надійшов сигнал з проханням допомоги, відправлений через супутниковий телефон. До евакуації були залучені двоє суден берегової охорони.
Зі слів врятованих, човен вирушив від берегів Туреччини 30 січня. Більшість пасажирів виявились громадянами Ірану та Афганістану, серед них було 27 жінок і 30 неповнолітніх.
Після прибуття на берег госпіталізували вагітну жінку та чоловіка з інвалідністю.
Решту шукачів притулку після швидкого медогляду та перших документальних формальностей перевезли до тимчасового центру проживання.
Нагадаємо, італійська опозиція вимагає відставки прем’єрки Джорджі Мелоні після третьої невдачі її міграційного плану з переміщенням шукачів притулку до Албанії.
В кінці січня італійський суд знову зобовʼязав повернути назад групу мігрантів, відправлених до Албанії.