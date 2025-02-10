НАТО: продовження військової підтримки України вплине на спроможності Росії

З початку великої російсько-української війни РФ втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими, у НАТО вважають, що продовження військової підтримки України поставить її в сильнішу позицію під час майбутніх переговорів.

Про це новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Каво Драгоне заявив, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими, також тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря.

"Попри ці втрати, Росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю. Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат", – вважає очільник військового комітету НАТО.

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Адмірал впевнений, що продовження військової підтримки України призведе до подальшого погіршення військової спроможності Росії та поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.

"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", – наголосив він.

Він також звернув увагу на те, що удари України по військових об’єктах на території Росії підривають російську логістику, послаблюють її здатність здійснювати подальші напади і змушують Москву виділяти більше ресурсів на власну оборону.

"Хоча ці удари самі по собі не можуть закінчити війну, вони завдають значної шкоди Росії, оскільки їхніми цілями є паливні склади, авіабази та запаси боєприпасів", – сказав Каво Драгоне.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом передусім хоче обговорити гарантії безпеки.

5 лютого Трамп заявив, що з Росія могла втратити "800 тисяч, а, можливо, і більше" військових внаслідок власної агресії.