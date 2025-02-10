НАТО: продолжение военной поддержки Украины повлияет на способности России

С начала большой российско-украинской войны РФ потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными, в НАТО считают, что продолжение военной поддержки Украины поставит ее в более сильную позицию во время будущих переговоров.

Об этом новый глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью АрмияInform.

Каво Драгоне заявил, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными, также тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря.

"Несмотря на эти потери, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая. Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь", – считает глава военного комитета НАТО.

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Адмирал уверен, что продолжение военной поддержки Украины приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Украину в более сильную позицию во время переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", – подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что удары Украины по военным объектам на территории России подрывают российскую логистику, ослабляют ее способность осуществлять дальнейшие нападения и заставляют Москву выделять больше ресурсов на собственную оборону.

"Хотя эти удары сами по себе не могут закончить войну, они наносят значительный ущерб России, поскольку их целями являются топливные склады, авиабазы и запасы боеприпасов", – сказал Каво Драгоне.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом прежде всего хочет обсудить гарантии безопасности.

5 февраля Трамп заявил, что Россия могла потерять "800 тысяч, а, возможно, и больше" военных в результате собственной агрессии.