Прем’єр Вірменії пояснив, чому бачить "усі передумови" для миру з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що бачить передумови для встановлення миру з Азербайджаном, та назвав безпідставними твердження з Азербайджану про те, що Вірменія нібито прагне реваншу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці на Armenpress.

Пашинян зазначив, що з Азербайджану можна чути твердження, ніби Вірменія озброюється і готується напасти на Азербайджан, тож він має право вжити "запобіжних заходів".

На його думку, поширення таких заяв може свідчити або про те, що у Баку справді вірять у "наміри Вірменії напасти", або що готують ґрунт для виправдання майбутнього нападу на Вірменію.

Реклама:

Прем’єр Вірменії нагадав про стратегічну угоду від жовтня 2022 року, за якою обидві країни визнали територіальну цілісність і суверенітет одне одного на основі Алматинської декларації, яка стала базовою для демаркації кордону.

Він наголосив, що усі заяви про нібито агресивні наміри Вірменії є безпідставними, а реформи та розвиток вірменської армії – міжнародно визнане право будь-якої країни.

"Чи ці реформи якось пов’язані з Азербайджаном? І так, і ні. Ні, тому що – як я пояснив – Вірменія не має планів чи намірів будь-яких дій проти Азербайджану. Так – тому що загрози для безпеки Республіки Вірменія генерує сам Азербайджан", – зазначив Нікол Пашинян.

На його думку, напрацювання для уникнення конфронтації вже "на столі". Це, зокрема, вже погоджені положення мирної угоди, і її підписання поставило би крапку у можливих територіальних претензіях країн одне до одного.

"Погоджена частина мирної угоди вже достатньо вагома й готова для підписання, хоча Вірменія запропонувала комплексні рішення щодо двох ще не погоджених пунктів і чекає на позитивну відповідь Азербайджану", – зазначив Пашинян.

Також прем’єр нагадав про пропозицію Єревану створити механізми взаємного контролю озброєнь та розслідування прикордонних інцидентів, а також пропозицію щодо налагодження залізничного сполучення між частинами Азербайджану та для міжнародного транзиту через територію Вірменії і навпаки.

Він додав, що комісія з демаркації держкордону вже успішно працює, а також нещодавно відбулася зустріч комісій стосовно військовополонених і зниклих.

"Усе це означає, що у регіоні немає передумов для ескалації, і, натомість, створено усі передумови для миру. Час відмовитися від демонстративних кроків і політики показової ескалації і встановити мир. Вірменія не лише готова на це, але й не зверне з цього шляху", – заявив Нікол Пашинян.

Нагадаємо, на початку січня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опублікував список з 10 ідей щодо врегулювання конфлікту з Азербайджаном.

Заявлений курс на вступ до ЄС Вірменія розглядає також передусім як спосіб убезпечити себе від нової війни.