Премьер Армении объяснил, почему видит "все предпосылки" для мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что видит предпосылки для установления мира с Азербайджаном, и назвал безосновательными утверждения из Азербайджана о том, что Армения якобы стремится к реваншу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на Armenpress.

Пашинян отметил, что из Азербайджана можно слышать утверждение, что Армения вооружается и готовится напасть на Азербайджан, поэтому он имеет право принять "меры предосторожности".

По его мнению, распространение таких заявлений может свидетельствовать либо о том, что в Баку действительно верят в "намерения Армении напасть", либо что готовят почву для оправдания будущего нападения на Армению.

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Премьер Армении напомнил о стратегическом соглашении от октября 2022 года, по которому обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации, которая стала базовой для демаркации границы.

Он подчеркнул, что все заявления о якобы агрессивных намерениях Армении являются безосновательными, а реформы и развитие армянской армии – международно признанное право любой страны.

"Эти реформы как-то связаны с Азербайджаном? И да, и нет. Нет, потому что – как я объяснил – у Армении нет планов или намерений каких-либо действий против Азербайджана. Да – потому что угрозы для безопасности Республики Армения генерирует сам Азербайджан", – отметил Никол Пашинян.

По его мнению, наработки для избежания конфронтации уже "на столе". Это, в частности, уже согласованные положения мирного соглашения, и его подписание поставило бы точку в возможных территориальных претензиях стран друг к другу.

"Согласованная часть мирного соглашения уже достаточно весомая и готова для подписания, хотя Армения предложила комплексные решения по двум еще не согласованным пунктам и ждет положительного ответа Азербайджана", – отметил Пашинян.

Также премьер напомнил о предложении Еревана создать механизмы взаимного контроля вооружений и расследования пограничных инцидентов, а также предложение по налаживанию железнодорожного сообщения между частями Азербайджана и для международного транзита через территорию Армении и наоборот.

Он добавил, что комиссия по демаркации госграницы уже успешно работает, а также недавно состоялась встреча комиссий по военнопленным и пропавшим без вести.

"Все это означает, что в регионе нет предпосылок для эскалации, и, вместо этого, созданы все предпосылки для мира. Время отказаться от демонстративных шагов и политики показательной эскалации и установить мир. Армения не только готова на это, но и не свернет с этого пути", – заявил Никол Пашинян.

Напомним, в начале января премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал список из 10 идей по урегулированию конфликта с Азербайджаном.

Заявленный курс на вступление в ЕС Армения рассматривает также прежде всего как способ обезопасить себя от новой войны.