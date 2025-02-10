Литовські консерватори обрали нового лідера замість Ландсбергіса

Ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас був обраний новим лідером найбільшої опозиційної партії країни "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

На відкритих виборах керівництва TS-LKD Кащюнаса підтримали 13 488 членів і прихильників партії – 78% від усіх, хто взяв участь у голосуванні.

Лаурінас Кащюнас фото: LRT

Він очолюватиме найбільшу опозиційну партію Литви, яка має 28 місць у парламенті, протягом наступних чотирьох років. Кащюнас вступить на посаду після з'їзду партії в березні.

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Вибори лідера відбулися після того, як колишній міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс пішов у відставку після поразки партії на парламентських виборах у жовтні минулого року. Ландсбергіс очолював консерваторів майже десять років.

Кащюнас, випускник Інституту міжнародних відносин і політології Вільнюського університету з докторським ступенем у галузі соціальних наук, є членом TS-LKD з 2011 року.

У 2000-2002 роках він був членом ультраправої Литовської націонал-демократичної партії, що продовжує викликати суперечки та критику.

У 2024 році Кащюнас обіймав посаду міністра оборони менше року. Тодішня прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте звільнила Арвідаса Анушаускаса і призначила Кащюнаса, заявивши, що оборонний сектор потребує більш проактивного підходу.

До того, як стати міністром, Кащюнас очолював парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони.

Тим часом коаліція, яка прийшла до влади у Литві наприкінці минулого року, зіткнулася з потужним викликом. І хоча наразі про дострокові вибори не йдеться, ігнорування проблеми може зробити такий сценарій цілком реалістичним. Деталі у статті: Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі.