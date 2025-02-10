Литовские консерваторы выбрали нового лидера вместо Ландсбергиса

Экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас был избран новым лидером крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На открытых выборах руководства TS-LKD Кащюнаса поддержали 13 488 членов и сторонников партии – 78% от всех, кто принял участие в голосовании.

Лауринас Кащюнас фото: LRT

Он будет возглавлять крупнейшую оппозиционную партию Литвы, которая имеет 28 мест в парламенте, в течение следующих четырех лет. Кащюнас вступит в должность после съезда партии в марте.

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Выборы лидера состоялись после того, как бывший министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис ушел в отставку после поражения партии на парламентских выборах в октябре прошлого года. Ландсбергис возглавлял консерваторов почти десять лет.

Кащюнас, выпускник Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета с докторской степенью в области социальных наук, является членом TS-LKD с 2011 года.

В 2000-2002 годах он был членом ультраправой Литовской национал-демократической партии, что продолжает вызывать споры и критику.

В 2024 году Кащюнас занимал должность министра обороны менее года. Тогдашняя премьер-министр Ингрида Шимоните уволила Арвидаса Анушаускаса и назначила Кащюнаса, заявив, что оборонный сектор требует более проактивного подхода.

До того как стать министром, Кащюнас возглавлял парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Между тем коалиция, которая пришла к власти в Литве в конце прошлого года, столкнулась с мощным вызовом. И хотя сейчас о досрочных выборах речь не идет, игнорирование проблемы может сделать такой сценарий вполне реалистичным. Детали в статье: Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису.