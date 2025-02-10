Єврокомісія: 60 млн євро для Придністров’я від ЄС досі "на столі"

Європейський Союз не відкликає свою пропозицію надати невизнаному Придністров’ю 60 млн євро для подолання енергокризи, але натомість виставляє конкретні умови стосовно прав людини та основних свобод.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час брифінгу у Брюсселі у понеділок, 10 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Затверджена раніше стратегія енергонезалежності, яка має за мету надати підтримку з боку ЄС Республіці Молдова, включала 60 млн євро для регіону Придністров’я, і ця пропозиція досі чинна, наголосили в Єврокомісії.

"Трохи більше 10 днів тому Єврокомісія в Республіці Молдова погодила дворічну всеосяжну стратегію енергетичної незалежності та стійкості, а також негайної підтримки з оплатою рахунків за енергоносії. Ми вирішили запропонувати 250 млн (євро) підтримки молдовським споживачам, і на додаток до цього, ми також зробили пропозицію в розмірі 60 мільйонів для регіону Придністров'я. До сьогоднішнього дня ця пропозиція залишається на столі", – заявив речник Єврокомісії.

Реклама:

Він додав, що треба лише, "щоб регіон Придністров’я повернувся до нас і обговорив її (пропозицію)".

Гійом Мерсьє додав, що ЄС виставляє щодо цих 60 мільйонів "конкретні кроки і умови, які стосуються прав людини і основних свобод.

Раніше повідомлялося, що Придністров’я відмовилось від 60 млн євро допомоги ЄС, але не лишається без газу.

Нагадаємо, що 1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів. Проте з 10 лютого ці перші грантові кошти ЄС на 20 мільйонів євро вичерпуються.