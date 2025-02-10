Еврокомиссия: 60 млн евро для Приднестровья от ЕС до сих пор "на столе"

Европейский Союз не отзывает свое предложение предоставить непризнанному Приднестровью 60 млн евро для преодоления энергокризиса, но взамен выставляет конкретные условия относительно прав человека и основных свобод.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время брифинга в Брюсселе в понедельник, 10 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Утвержденная ранее стратегия энергонезависимости, которая имеет целью оказать поддержку со стороны ЕС Республике Молдова, включала 60 млн евро для региона Приднестровья, и это предложение до сих пор действует, отметили в Еврокомиссии.

"Чуть более 10 дней назад Еврокомиссия в Республике Молдова согласовала двухлетнюю всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости, а также немедленной поддержки с оплатой счетов за энергоносители. Мы решили предложить 250 млн (евро) поддержки молдовским потребителям, и в дополнение к этому мы также сделали предложение в размере 60 миллионов для региона Приднестровья. До сегодняшнего дня это предложение остается на столе", – заявил представитель Еврокомиссии.

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Он добавил, что надо лишь, "чтобы регион Приднестровья вернулся к нам и обсудил его (предложение)".

Гийом Мерсье добавил, что ЕС выставляет в отношении этих 60 миллионов "конкретные шаги и условия, касающиеся прав человека и основных свобод.

Ранее сообщалось, что Приднестровье отказалось от 60 млн евро помощи ЕС, но не остается без газа.

Напомним, что 1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей. Однако с 10 февраля эти первые грантовые средства ЕС на 20 млн евро исчерпываются.