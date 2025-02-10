Румунські праві закликали бойкотувати супермаркети через високі ціни

Антизахідний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску закликав румунів не відвідувати супермаркети на знак протесту проти зростання цін – подібні акції вже охопили кілька країн Південно-Східної Європи.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своїх соцмережах Джорджеску закликав прихильників виявити "солідарність із румунськими виробниками", назвавши зростання цін на продукти неприйнятним.

Інший ультраправий політик, лідер партії AUR Джордже Сіміон заявив, що приєднується до бойкоту на знак солідарності з румунами, "які кажуть "Досить!" зловживанням великих мереж гіпермаркетів, які роблять з цієї країни посміховисько".

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Деякі користувачі соціальних мереж, однак, розкритикували заклики до бойкоту з боку "ізоляціоністських партій" і закликали інших йти за покупками з прапорами ЄС.

Наразі незрозуміло, наскільки заклики до бойкоту вплинули на ситуацію в Румунії. Більшість торговельних мереж у країні належать іноземним компаніям.

Минулого року інфляція в Румунії склала 5,5% – це найвищий показник у Євросоюзі. Економісти пов'язали це з високим державним боргом і повільними реформами, зазначає AFP.

Акція проти супермаркетів вперше виникла в січні в Хорватії, спричинивши різке падіння продажів, і відтоді поширилася по всьому регіону.

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