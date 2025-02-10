Румынские правые призвали бойкотировать супермаркеты из-за высоких цен

Антизападный кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску призвал румын не посещать супермаркеты в знак протеста против роста цен – подобные акции уже охватили несколько стран Юго-Восточной Европы.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В своих соцсетях Джорджеску призвал сторонников проявить "солидарность с румынскими производителями", назвав рост цен на продукты неприемлемым.

Другой ультраправый политик, лидер партии AUR Джордже Симион заявил, что присоединяется к бойкоту в знак солидарности с румынами, "которые говорят „Хватит!" злоупотреблениям крупных сетей гипермаркетов, которые делают из этой страны посмешище".

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Некоторые пользователи социальных сетей, однако, раскритиковали призывы к бойкоту со стороны "изоляционистских партий" и призвали других идти за покупками с флагами ЕС.

Пока непонятно, насколько призывы к бойкоту повлияли на ситуацию в Румынии. Большинство торговых сетей в стране принадлежат иностранным компаниям.

В прошлом году инфляция в Румынии составила 5,5% – это самый высокий показатель в Евросоюзе. Экономисты связали это с высоким государственным долгом и медленными реформами, отмечает AFP.

Акция против супермаркетов впервые возникла в январе в Хорватии, вызвав резкое падение продаж, и с тех пор распространилась по всему региону.

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