Бойкот крамниць через високі ціни з Хорватії поширився на інші країни Балкан

Бойкот торгових мереж через зростання цін, який розпочався наприкінці січня в Хорватії, напередодні поширився на Сербію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію та Північну Македонію.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BIRN.

У Хорватії в п'ятницю, 31 січня, відбувся запланований одноденний бойкот усіх магазинів, організований громадською ініціативою Halo Inspector, яку підтримує неурядова організація "Європейський центр споживчої досконалості".

Дані Податкового управління Хорватії показали, що загальна кількість рахунків-фактур, виставлених до 15:00 пʼятниці, була на 31% меншою, ніж у п'ятницю 17 січня, коли бойкот не проводився.

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У Сербії асоціація захисту прав споживачів Efektiva закликала споживачів бойкотувати п'ять великих супермаркетів. Журналісти BIRN, які відвідали кілька крамниць, помітили там менше покупців, хоч і без тотального бойкоту.

Роздрібна торгівля є висококонцентрованим бізнесом у Сербії. Одне з досліджень показало, що три найбільші мережі супермаркетів займають 48,9% ринку.

Наслідуючи приклад Хорватії, до бойкоту приєднались і в Боснії і Герцеговині. За повідомленнями ЗМІ, він був менш успішним, оскільки люди все ще ходили за покупками.

У супермаркетах, які BIRN відвідала в столиці Чорногорії Подгориці, співробітники повідомили BIRN, що їхній товарообіг знизився приблизно на 30-50%.

Супермаркети в Північній Македонії також готувались до зменшення кількості покупців: бойкот підтримала місцева асоціація споживачів, а владна партія ВМРО-ДПМНЄ та опозиційна Соціал-демократична партія заявили про підтримку вимог знизити ціни.

Перший бойкот у Хорватії відбувся минулої п'ятниці, 24 січня. Тоді хорвати по всій країні один день не відвідували магазинів, торговельних центрів і АЗС по всій країні через зростання цін та інфляцію.

Сплеск цін у Хорватії спостерігався і на початку 2023 року – після того, як країна перейшла на євро.