Суд у Чехії розпустив місцевий осередок пропутінських байкерів "Нічні вовки"

Суд чеського міста Брно ухвалив рішення про ліквідацію асоціації NV Europe MC, під якою діяв чеський осередок пропутінського мотоциклетного угруповання "Нічні вовки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy.

Рішення чеського суду, на яке звернули увагу ЗМІ, датується ще жовтнем 2024 року.

В обґрунтуванні зазначається, що NV Europe MC не має законних підстав для використання приміщення за місцем реєстрації – іншими словами, ідеться про підставну адресу.

Реклама:

Під час заснування у 2018 році асоціація, під якою діяли "Нічні вовки" в Чехії, задекларувала місцем реєстрації багатоквартирний будинок у Брно. Але за останні кілька місяців ніхто там так і не відповів на дзвінки журналістів.

За тією ж адресою до 2023-го була зареєстрована компанія голови чеських "Нічних вовків" Марека Радковича, яка отримувала державні субсидії, дізналось Seznam Zpravy.

На вимогу суду надати підтвердження використання приміщення за місцем реєстрації у NV Europe MC не змогли. Асоціація також не подала іншої адреси реєстрації, що стало підставою для ліквідації юридичної особи.

Російський мотоклуб "Нічні вовки" організовував щорічні пробіги європейськими країнами, зокрема Чехією, щоб відзначити річницю закінчення Другої світової війни.

Їхні заходи викликали обурення влади, оскільки клуб поширював проросійську пропаганду. Лідер "Нічних вовків" Александр Залдостанов перебуває у санкційному списку США та ЄС за підтримку анексії Росією українського Криму.