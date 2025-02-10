Суд в Чехии распустил местную ячейку пропутинских байкеров "Ночные волки"

Суд чешского города Брно принял решение о ликвидации ассоциации NV Europe MC, под которой действовала чешская ячейка пропутинской мотоциклетной группировки "Ночные волки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zprávy.

Решение чешского суда, на которое обратили внимание СМИ, датируется еще октябрем 2024 года.

В обосновании отмечается, что NV Europe MC не имеет законных оснований для использования помещения по месту регистрации – другими словами, речь идет о подставном адресе.

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При учреждении в 2018 году ассоциация, под которой действовали "Ночные волки" в Чехии, задекларировала местом регистрации многоквартирный дом в Брно. Но за последние несколько месяцев никто там так и не ответил на звонки журналистов.

По тому же адресу до 2023-го была зарегистрирована компания главы чешских "Ночных волков" Марека Радковича, которая получала государственные субсидии, узнало Seznam Zpravy.

По требованию суда предоставить подтверждение использования помещения по месту регистрации в NV Europe MC не смогли. Ассоциация также не подала другой адрес регистрации, что стало основанием для ликвидации юридического лица.

Российский мотоклуб "Ночные волки" организовывал ежегодные пробеги по европейским странам, в частности Чехией, чтобы отметить годовщину окончания Второй мировой войны.

Их мероприятия вызвали возмущение властей, поскольку клуб распространял пророссийскую пропаганду. Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов находится в санкционном списке США и ЕС за поддержку аннексии Россией украинского Крыма.