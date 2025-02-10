ЗМІ: ЄС перегляне програми із зовнішньої допомоги на тлі дій Трампа

Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб тісніше пов'язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами в умовах складної міжнародної обстановки.

Про це ідеться в проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що цей захід вживається на тлі ворожих заяв президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.

Єврокомісія хоче зробити зовнішню допомогу більш "адресною для наших партнерів", зазначено в проєкті документа.

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Крім того, ЄС прагне реструктурувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировинних ресурсів та стримування припливу мігрантів.

У проєкті також йдеться, що загальний бюджет ЄС – перенапружений з огляду на широкий спектр вимог – від зеленого переходу до оборони.

У найближчі тижні Єврокомісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.

План Єврокомісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.