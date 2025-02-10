ЗМІ: ЄС перегляне програми із зовнішньої допомоги на тлі дій Трампа
Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб тісніше пов'язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами в умовах складної міжнародної обстановки.
Про це ідеться в проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Агентство зазначає, що цей захід вживається на тлі ворожих заяв президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.
Єврокомісія хоче зробити зовнішню допомогу більш "адресною для наших партнерів", зазначено в проєкті документа.
Крім того, ЄС прагне реструктурувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировинних ресурсів та стримування припливу мігрантів.
У проєкті також йдеться, що загальний бюджет ЄС – перенапружений з огляду на широкий спектр вимог – від зеленого переходу до оборони.
У найближчі тижні Єврокомісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.
План Єврокомісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.
За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.
7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.