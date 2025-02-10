СМИ: ЕС пересмотрит программы по внешней помощи на фоне действий Трампа

Европейский Союз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы теснее увязать распределение средств со своими внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной обстановки.

Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что эта мера принимается на фоне враждебных заявлений президента США Дональда Трампа в первые недели его пребывания в должности.

Еврокомиссия хочет сделать внешнюю помощь более "адресной для наших партнеров", указано в проекте документа.

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Кроме того, ЕС стремится реструктурировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырьевым ресурсам и сдерживание притока мигрантов.

В проекте также говорится, что общий бюджет ЕС – перенапряженный, учитывая широкий спектр требований – от зеленого перехода до обороны.

В ближайшие недели Еврокомиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

План Еврокомиссии совпадает с решением Трампа ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет зарубежную помощь на десятки миллиардов долларов.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.