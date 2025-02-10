Угорське подружжя засудили за спробу обікрасти тютюнову крамницю за підказкою ворожки

Угорську пару, яка торік намагалася пограбувати тютюнову крамницю в Австрії, засудили до реального ув’язнення – пара каже, що отримала підказку скоїти злочин від ворожки.

Про це пише видання Blikk, повідомляє "Європейська правда".

У жовтні минулого року пара в масках намагалася пограбувати тютюновий магазин в австрійському містечку Гольс, що неподалік від угорського кордону.

Чоловік та жінка погрожували продавцю ножем і вимагали від нього готівку, але врешті пограбування не вдалося – каса не відчинилася – і пара з порожніми руками повернулася назад до Угорщини.

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Пару спіймали в іншому австрійському містечку Парндорфі на початку листопада – в їхньому автомобілі знайшли ніж, використаний під час пограбування, і маски.

Під час суду грабіжники неодноразово згадували про ворожку, до якої вони прислухалися, оскільки раніше вона нібито передбачила інсульт чоловікові з пари. Жінка на ім'я Розіка стверджувала, що, за її видіннями, пограбування буде вдалим.

Крім того, обвинувачувана жінка стверджувала, що ворожка вважала її медіумом і, можливо, спонукала її пограбувати магазин під гіпнозом.

Суддя вказав їм, що навіть ворожіння не може виправдати вчинення будь-якого злочину.

Пограбування не вдалось, а чоловіка засудили до трьох з половиною років позбавлення волі, жінку – до двох років.

Продавець тютюнової крамниці під час суду заявив, що настільки був шокований спробою пограбування, що йому потрібно було звернутися до психолога.

Нагадаємо, в листопаді у Нідерландах підірвали галерею та вкрали картини Енді Воргола.

А в січні злочинці – теж у Нідерландах – підірвали двері музею та викрали румунські артефакти.