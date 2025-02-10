Венгерские супруги осудили за попытку обокрасть табачный магазин по подсказке гадалки

Венгерскую пару, которая в прошлом году пыталась ограбить табачный магазин в Австрии, приговорили к реальному заключению – пара говорит, что получила подсказку совершить преступление от гадалки.

Об этом пишет издание Blikk, сообщает "Европейская правда".

В октябре прошлого года пара в масках пыталась ограбить табачный магазин в австрийском городке Гольс, недалеко от венгерской границы.

Мужчина и женщина угрожали продавцу ножом и требовали от него наличные, но в итоге ограбление не удалось – касса не открылась – и пара с пустыми руками вернулась обратно в Венгрию.

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Пару поймали в другом австрийском городке Парндорф в начале ноября – в их автомобиле нашли нож, использованный во время ограбления, и маски.

Во время суда грабители неоднократно упоминали о гадалке, к которой они прислушивались, поскольку ранее она якобы предсказала инсульт мужчине из пары. Женщина по имени Розика утверждала, что, по ее видениям, ограбление будет удачным.

Кроме того, обвиняемая женщина утверждала, что гадалка считала ее медиумом и, возможно, побудила ее ограбить магазин под гипнозом.

Судья указал им, что даже гадание не может оправдать совершение любого преступления.

Ограбление не удалось, мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, женщину – к двум годам.

Продавец табачного магазина во время суда заявил, что настолько был шокирован попыткой ограбления, что ему пришлось обращаться к психологу.

Напомним, в ноябре в Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола.

А в январе преступники – тоже в Нидерландах - взорвали двери музея и похитили румынские артефакты.