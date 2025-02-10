Куница и неисправная розетка оставили без света тысячи людей в Австрии

На западе Австрии в течение выходных тысячи людей остались без электричества, в частности из-за действий куницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Отключение электроэнергии в регионе Монтафон задело четыре муниципалитета, в которых проживают около 10 тысяч жителей вечером в субботу, 8 февраля.

По данным местной полиции, были обесточены многочисленные дома и предприятия, а также светофоры и уличное освещение. Электроснабжение было окончательно восстановлено через четыре часа.

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Причиной инцидента, как выяснилось позже, стала неисправная розетка, вызвавшая короткое замыкание во всей электросети.

Кроме того, в муниципалитете Бранднерталь вечером в воскресенье около 760 домохозяйств были вынуждены обходиться без электричества в течение полутора часов.

Там выяснилось, что куница вызвала короткое замыкание на трансформаторной станции, отмечает Kronen Zeitung.

Отметим, что это животное также было ответственным за повреждение оптоволоконного кабеля в Париже во время Олимпийских игр в 2024 году.

Грызун также стал причиной обесточивания аэропорта Франкфурта на несколько часов.