Лідер ультраправих Нідерландів погрожує розвалом коаліції через міграцію

Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс пригрозив достроковими виборами, якщо парламент не ухвалить законопроєкт про посилену протидію імміграції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Протягом декількох місяців хитка чотирипартійна коаліція, що керує Нідерландами, сперечалася щодо законодавства, яке має на меті зменшити кількість клопотань про надання притулку в країні.

У понеділок Державна рада – дорадчий орган при уряді – критично оцінила законопроєкт, який підготувала коаліція, і порадила не подавати його до парламенту в нинішньому вигляді.

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У консультативному висновку, який не має обов'язкової сили, йдеться про те, що законопроєкт, найімовірніше, не призведе до зменшення кількості шукачів притулку і збільшить тиск на імміграційних чиновників і суди.

Водночас Вілдерс розкритикував висновок Державної ради, назвавши її "невиборними бюрократами", і зажадав, аби законопроєкт внесли на розгляд парламенту "швидко і без змін".

"Інакше виборці можуть сказати своє слово", – додав лідер нідерландських ультраправих, натякаючи на чергові дострокові вибори.

Після явної перемоги на виборах у листопаді 2023 року Партія свободи має найбільше депутатів у коаліції і може спричинити політичну кризу та нові вибори, якщо вийде з неї.

Ультраправі в Нідерландах і раніше наполягали на більш жорстких заходах для протидії нелегальній міграції, погрожуючи в інакшому випадку вийти з урядової коаліції.

Під їхнім тиском з грудня 2024 року Нідерланди запровадили додатковий контроль на сухопутних кордонах.