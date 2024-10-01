Ультраправі в Нідерландах погрожують виходом з коаліції через міграцію

Ультраправа Партія свободи Нідерландів наполягає, аби уряд вжив жорстких заходів для стримування міграції, інакше натякає на можливий вихід із чотирипартійної коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

Нідерландські ультраправі наполягають, що уряд має оголосити ситуацію з наданням притулку надзвичайним станом, а також використати надзвичайні повноваження в обхід парламенту і застосувати суворіший підхід до обмеження кількості мігрантів.

"Якщо ми цього не зробимо, у кабінету міністрів будуть проблеми", – заявив лідер Партії свободи Герт Вілдерс, додавши, що в інакшому випадку "не знає, чи зможемо ми продовжувати працювати далі".

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Ще з минулого тижня у Нідерландах дискутують про те, чи буде уряд оголошувати національну кризу притулку, що дозволить йому впроваджувати необхідні заходи без схвалення парламенту.

Така можливість передбачена в коаліційній угоді чотирьох партій, серед яких і Партія свободи. Але опозиція критикує такий крок і стверджує, що він підриває демократію.

Це наклалось на погіршення відносин між Вілдерсом і прем’єром Нідерландів, позапартійним Діком Схоофом, який підкреслено намагається дистанціюватись від урядових політсил.

Раніше уряд Нідерландів звернувся до ЄС з проханням про відмову від міграційних правил спільноти, щоб мати змогу обмежити небажані прибуття шукачів притулку.