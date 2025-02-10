Лидер ультраправых Нидерландов угрожает развалом коалиции из-за миграции

Глава ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс пригрозил досрочными выборами, если парламент не примет законопроект об усиленном противодействии иммиграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

В течение нескольких месяцев шаткая четырехпартийная коалиция, управляющая Нидерландами, спорила по законодательству, которое имеет целью уменьшить количество ходатайств о предоставлении убежища в стране.

В понедельник Государственный совет – совещательный орган при правительстве – критически оценил законопроект, который подготовила коалиция, и посоветовал не подавать его в парламент в нынешнем виде.

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В консультативном заключении, которое не имеет обязательной силы, говорится о том, что законопроект, скорее всего, не приведет к уменьшению количества искателей убежища и увеличит давление на иммиграционных чиновников и суды.

В то же время Вилдерс раскритиковал заключение Государственного совета, назвав его "неизбирательными бюрократами", и потребовал, чтобы законопроект внесли на рассмотрение парламента "быстро и без изменений".

"Иначе избиратели могут сказать свое слово", – добавил лидер нидерландских ультраправых, намекая на очередные досрочные выборы.

После явной победы на выборах в ноябре 2023 года Партия свободы имеет больше всего депутатов в коалиции и может вызвать политический кризис и новые выборы, если выйдет из нее.

Ультраправые в Нидерландах и ранее настаивали на более жестких мерах для противодействия нелегальной миграции, угрожая в противном случае выйти из правительственной коалиции.

Под их давлением с декабря 2024 года Нидерланды ввели дополнительный контроль на сухопутных границах.