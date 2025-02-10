У Швейцарії через помилку вимкнувся енергоблок АЕС

Енергоблок №2 атомної електростанції Безнау на півночі Швейцарії був раптово зупинений у понеділок, 10 лютого, через помилку під час планового випробування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger.

Як повідомив оператор АЕС Axpo, інцидент на станції стався о 13:05 у понеділок під час випробування енергоблоку.

АЕС Безнау весь час перебувала в безпечному стані, а її персонал діяв відповідно до встановлених інструкцій, додали в Axpo.

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Перезапуск енергоблоку планують здійснити після консультацій зі Швейцарською федеральною інспекцією з ядерної безпеки, яку також повідомили про інцидент.

Під час перезапуску очікується поява білої водяної пари над турбінним корпусом станції, тобто в її неядерній частині. Це не становить небезпеки для населення або навколишнього середовища, запевняє Axpo.

Рішення Швейцарії відмовитися від ядерної енергетики було підтримане на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати сталу енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в межах процесу відмови від атомної енергії.

У країні продовжують функціонувати чотири АЕС, на які припадає до третини всієї генерації.

Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зростання цін на енергоресурси в країні знову почали обговорювати повернення АЕС. Швейцарія влітку покладається на гідроенергію, але в інші пори року змушена імпортувати енергію, передусім з Франції.