В Швейцарии из-за ошибки выключился энергоблок АЭС

Энергоблок №2 атомной электростанции Безнау на севере Швейцарии был внезапно остановлен в понедельник, 10 февраля, из-за ошибки во время планового испытания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Как сообщил оператор АЭС Axpo, инцидент на станции произошел в 13:05 в понедельник во время испытания энергоблока.

АЭС Безнау все время находилась в безопасном состоянии, а ее персонал действовал в соответствии с установленными инструкциями, добавили в Axpo.

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Перезапуск энергоблока планируют осуществить после консультаций со Швейцарской федеральной инспекцией по ядерной безопасности, которую также уведомили об инциденте.

Во время перезапуска ожидается появление белого водяного пара над турбинным корпусом станции, то есть в ее неядерной части. Это не представляет опасности для населения или окружающей среды, уверяет Axpo.

Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать устойчивую энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.

В стране продолжают функционировать четыре АЭС, на которые приходится до трети всей генерации.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и роста цен на энергоресурсы в стране снова начали обсуждать возвращение АЭС. Швейцария летом полагается на гидроэнергию, но в другое время года вынуждена импортировать энергию, прежде всего из Франции.