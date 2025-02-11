Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польща знову піднімала винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у зв’язку з ракетною атакою РФ по території України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

У зв’язку з ранковою атакою Росії по цілях на території України поляки активували "усі наявні сили й ресурси".

❗️Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/8YTKSSLyGN Реклама: February 11, 2025

Зокрема, підняли чергові пари винищувачів – польських та союзних сил – та привели у найвищий рівень готовності наземні системи ППО і радіолокаційні станції.

Підняття авіації вже тривалий час є рутинною процедурою для ЗС Польщі у випадку масованих ракетних атак РФ проти України.

Нагадаємо, у квітні 2023 року неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – випадково знайшли уламки ракети. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.

Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня 2024 року Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом" – ймовірно БПЛА, збивати його не стали. Уламки цього об’єкта так і не виявили. Спікер Сейму висловив припущення, що на радарах відобразилась "погодна аномалія".