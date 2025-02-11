Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польша снова поднимала истребители для патрулирования своего воздушного пространства в связи с ракетной атакой РФ по территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

В связи с утренней атакой России по целям на территории Украины активировали "все имеющиеся силы и ресурсы".

❗️Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/8YTKSSLyGN Реклама: February 11, 2025

В частности, подняли очередные пары истребителей – польских и союзных сил – и привели в высокий уровень готовности наземные системы ПВО и радиолокационные станции.

Поднятие авиации уже длительное время является рутинной процедурой для ВС Польши в случае массированных ракетных атак РФ против Украины.

Напомним, в апреле 2023 года неподалеку Быдгоща – города на севере Польши далеко от восточных границ – случайно нашли обломки ракеты. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.

После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа 2024 года Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом" – вероятно БПЛА, сбивать его не стали. Обломки этого объекта так и не обнаружили. Спикер Сейма высказал предположение, что на радарах отобразилась "погодная аномалия".