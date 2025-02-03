Німецькі "друзі Путіна" обурені, що їх не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") і популістський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) обурені тим, що їх не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"АСВ не бажана в Мюнхені, тому що критика небезпечної військової політики і спіралі озброєнь ігнорується", – заявила Сара Вагенкнехт.

Вона назвала конференцію "клубною зустріччю" тих, хто хоче інвестувати мільярди в нову гонку озброєнь.

Реклама:

"Для нас велика честь, що нас не запросили на цю конференцію диваків і лобістів озброєнь", – сказала Вагенкнехт.

Лідер "АдН" Тіно Хрупалла каже, що аргументація відмови його партії у запрошенні спотворює факти.

"Як альтернатива для Німеччини, ми вже три роки ведемо кампанію за мир через діалог", – сказав він.

Мюнхенська конференція, з іншого боку, виступає "за війну за допомогою зброї", додав Хрупалла.

І "АдН", і АСВ висловлюють розуміння позиції Росії, а їхні депутати покинули залу під час виступу президента України Володимира Зеленського в Бундестазі у 2024 році.

Раніше стало відомо, що ці партії не були запрошені на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, що пройде з 14 по 16 лютого.

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в столиці Баварії щозими з 1963 року за рідкісними винятками.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.