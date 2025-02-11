Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі

В уряді Великої Британії прокоментували свою відмову від підписання міжнародної декларації про штучний інтелект (ШІ), ухвалену на глобальному саміті в Парижі.

Про це заявив речник британського прем'єра, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, документ, який окрім Британії не підписали також і США, обіцяє "відкритий", "інклюзивний" і "етичний" підхід до розвитку технології ШІ.

На брифінгу в кулуарах Даунінг-стрит речник британського прем'єра сказав, що уряд завжди буде "ставити національні інтереси на перше місце в цих галузях".

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Ані США, ані Велика Британія раніше не пояснювали причин, через які вони не підписали декларацію.

Однак під час свого виступу на саміті віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що надто жорстке регулювання штучного інтелекту може "вбити галузь, що трансформується, в той момент, коли вона тільки починає розвиватися".

Своєю чергою під час саміту в Парижі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про старт ініціативи InvestAI, спрямованої на залучення 200 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект.