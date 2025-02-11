Британия объяснила, почему не подписала декларацию по ИИ на саммите в Париже

В правительстве Великобритании прокомментировали свой отказ от подписания международной декларации об искусственном интеллекте (ИИ), принятую на глобальном саммите в Париже.

Об этом заявил представитель британского премьера, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как известно, документ, который кроме Британии не подписали также и США, обещает "открытый", "инклюзивный" и "этический" подход к развитию технологии ИИ.

На брифинге в кулуарах Даунинг-стрит представитель британского премьера сказал, что правительство всегда будет "ставить национальные интересы на первое место в этих отраслях".

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Ни США, ни Великобритания ранее не объясняли причин, по которым они не подписали декларацию.

Однако во время своего выступления на саммите вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта может "убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

В свою очередь во время саммита в Париже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о старте инициативы InvestAI, направленной на привлечение 200 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект.