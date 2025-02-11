Австрія видала ордер на арешт "шаманки", що виманювала в жертв шалені суми грошей

Поліція Австрії видала європейський ордер на арешт жінки, яка видавала себе за шаманку, щоб ошукати жертв і виманити у них великі суми грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Поліція повідомила, що в будинку жінки недалеко від Відня виявили готівку, ювелірні вироби та золото на суму понад 10 мільйонів євро.

Підозрюваною є 44-річна громадянка Австрії на ім'я Маріана М., яка раніше мала псевдонім Амела. Її 29-річний син заарештований і перебуває під вартою у місті Вінер-Нойштадт.

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Поліція вважає, що Маріана М. могла ошукати людей в Австрії, Німеччині та Швейцарії.

"Шаманка", зазначила поліція, сказала одній зі своїх жертв, що її "близька родичка була проклята", і що вона передбачила її смерть. Щоб зняти це нібито прокляття, обвинувачена зажадала 730 тисяч євро за "очисні ритуали".

За словами правоохоронців, після того, як жертва передала обвинуваченій гроші кількома частинами, підозрювана перервала з нею зв'язок. Потім інша жінка повідомила жертві телефоном, що "шаманка" впала у важку кому в результаті ритуалу.

"У світі, де багато людей шукають відповіді на найважливіші питання життя, з'явилися спекулянти, які стверджують, що володіють надприродними здібностями. Вони експлуатують довіру своїх жертв, які перебувають в емоційній або фінансовій скруті і шукають допомоги та підтримки", – прокоментував глава поліції Нижньої Австрії Франц Попп.

Як повідомлялося, угорську пару, яка намагалася пограбувати тютюнову крамницю в Австрії нібито за порадою ворожки, засудили до реального ув’язнення.

Нагадаємо, в листопаді у Нідерландах підірвали галерею та вкрали картини Енді Воргола.