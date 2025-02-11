Австрия выдала ордер на арест "шаманки", которая выманивала у жертв огромные суммы денег

Полиция Австрии выдала европейский ордер на арест женщины, которая выдавала себя за шаманку, чтобы обмануть жертв и выманить у них крупные суммы денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полиция сообщила, что в доме женщины недалеко от Вены обнаружили наличные, ювелирные изделия и золото на сумму более 10 миллионов евро.

Подозреваемой является 44-летняя гражданка Австрии по имени Мариана М., которая ранее имела псевдоним Амела. Ее 29-летний сын арестован и находится под стражей в городе Винер-Нойштадт.

Реклама:

Полиция считает, что Мариана М. могла обмануть людей в Австрии, Германии и Швейцарии.

"Шаманка", отметила полиция, сказала одной из своих жертв, что ее „близкая родственница была проклята", и что она предсказала ее смерть. Чтобы снять это якобы проклятие, обвиняемая потребовала 730 тысяч евро за "очистительные ритуалы".

По словам правоохранителей, после того, как жертва передала обвиняемой деньги несколькими частями, подозреваемая прервала с ней связь. Затем другая женщина сообщила жертве по телефону, что "шаманка" впала в тяжелую кому в результате ритуала.

"В мире, где многие люди ищут ответы на самые важные вопросы жизни, появились спекулянты, утверждающие, что обладают сверхъестественными способностями. Они эксплуатируют доверие своих жертв, которые находятся в эмоциональном или финансовом затруднении и ищут помощи и поддержки", – прокомментировал глава полиции Нижней Австрии Франц Попп.

Как сообщалось, венгерскую пару, которая пыталась ограбить табачный магазин в Австрии якобы по совету гадалки, приговорили к реальному заключению.

Напомним, в ноябре в Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола.