В Латвії пропонують заборонити туристичні поїздки в Росію та Білорусь

В Латвії парламентська фракція "Нової Єдності" подала поправки до Закону "Про туризм", які передбачають заборону на туристичні поїздки до РФ та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з поданими поправками, постачальникам туристичних послуг заборонять надавати їх на території Росії та Білорусі.

Мета поправок – знизити ризики можливих порушень прав людини щодо громадян Латвії, а також запобігання їхньому вербуванню.

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Законопроєкт стосуватиметься всіх зареєстрованих у Латвії туроператорів.

Заборона надання туристичних послуг у Росії та Білорусі буде реалізована як частина вже запроваджених міжнародних санкцій проти цих країн і буде спрямована на запобігання політичним та економічним зв'язкам, які можуть сприяти агресії або порушенням прав людини.

"Поїздки в Росію та Білорусь зараз є питанням безпеки, яке створює проблеми як для самих туристів, так і для наших служб. Ми не можемо допустити, щоб туроператори продовжували організовувати розважальні поїздки, і наші громадяни в повних автобусах їхали в країни, які не соромляться заявляти про бажання окупувати Латвію", – заявив депутат Сейму від "Нової Єдності" Гатіс Лієпіньш.

Він нагадав, що минулого року в Росії та Білорусі було заарештовано понад 30 громадян Латвії, але можливості латвійських установ допомогти затриманим у цих країнах вкрай обмежені.

"Ми також не можемо допустити вербування громадян. Держава повинна робити все необхідне, щоб не тільки забезпечити безпеку своїх громадян, а й запобігти можливим загрозам і збиткам", – додав Лієпіньш.

Як відомо, в річному звіті Служби державної безпеки Латвії (СДБ) йшлося про те, що незважаючи на регулярні заклики латвійської влади до жителів не їздити в Росію, кількість поїздок до країни-агресора торік зросла майже вдвічі порівняно з попереднім роком.

Повідомляли також, що МЗС Латвії збирається запровадити обмеження візових заяв на прийом і в'їзд до Латвії для громадян Росії та Білорусі.